Regione. Una mappatura dei sentieri del Supramonte per soccorsi più celeri

Mappare la copertura del sistema radio regionale nei sentieri turistici del Supramonte di Orgosolo e Urzulei per accertare zone d'ombra e acquisire informazioni necessarie in fase di soccorso.







È l'obiettivo di un progetto della Direzione regionale della Protezione civile.

All'iniziativa collaborano dieci associazioni del volontariato di Protezione civile, una squadra locale del Corpo forestale e dell'agenzia Forestas, gli uffici territoriali di Nuoro e Lanusei, il Soccorso Alpino (CNAS) e le Amministrazioni comunali di Orgosolo e Urzulei.

"Nella quotidiana attività di soccorso in escursione assume una importanza fondamentale la possibilità di tracciare il percorso di un escursionista", spiega l'assessora della Difesa dell'ambiente con delega alla Protezione civile Donatella Spano, che si congratula con tutti i partecipanti per l'importante lavoro in corso. "Grazie al progetto, attraverso i fondi POR 2013/2017, i comuni coinvolti hanno la possibilità di dotarsi di apparecchiature di comunicazione in grado di migliorare la sicurezza dei percorsi montani e di trekking più frequentati dai turisti a partire dalla primavera e sino ad autunno inoltrato".

Moltissimi saranno i volontari coinvolti nel progetto, provenienti da tutta la Sardegna. A percorrere a piedi e in auto i sentieri turistici da testare, simulando inoltre la ricerca dispersi anche con i droni, ci saranno altri volontari e le unità cinofile. Arrivano infatti da Cagliari gli operatori di Arcus, con quattro cani da soccorso, e di Sardegna Rescue Dog di Capoterra, con altri due animali. Nel Supramonte sono infine presenti altre associazioni che turneranno per presidiare la centrale operativa, con quelle delle altre zone che partecipano al complesso progetto.