Febbre del Nilo:oltre 300 casi in tutta Europa

Febbre del Nilo, record in Europa, con 300 nuovi casi nell'ultima settimana. L'infezione è stata rilevata per la prima volta negli uccelli in Germania.









Nell'ultima settimana in Europa c'è stato un vero e proprio boom di casi di West Nile, con oltre 300 segnalazioni tra il 24 e il 30 di agosto quando nell'intero anno ce n'erano stati 410. Secondo i dati rilevati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) tra il 24 e il 30 agosto 2018, gli Stati membri dell'Ue, hanno segnalato 300 casi umani di febbre del Nilo occidentale, la maggioranza in Italia con 144 casi. L'infezione da virus del Nilo occidentale è stata confermata per la prima volta negli uccelli in Germania.

Oltre ad aver registrato il maggior numero di casi degli ultimi anni, affermano gli esperti dell'Ecdc, il virus del Nilo Occidentale sta anche invadendo territori che non aveva toccato prima.