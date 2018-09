Il 10BUS di Sardegna Ricerche accende i motori

Il van del 10LAB, il Science Centre di Sardegna Ricerche, porterà in tutta l'isola i suoi laboratori di coding, robotica e le attività di diffusione della cultura scientifica

Saranno nove le date e sei i centri della Sardegna toccati dalle tappe del 10BUS, il van attrezzato dal 10LAB, il Science Centre di Sardegna Ricerche, che apre con il Science Tour 2018 il suo autunno di attività.

Il 10LAB, dedicato alla cultura e alla promozione scientifica, primo e unico centro del genere in Sardegna, ha sede nell'edificio 10 del Parco Scientifico e tecnologico di Pula ma in questa nuova edizione ha scelto, tra le varie attività, di portare le proprie attività oltre i confini del parco.

Coding, robotica, intelligenza artificiale viaggeranno con il bus per l'isola attraverso i laboratori organizzati dagli operatori del 10LAB, qualificati e formati nei centri d'eccellenza, italiani e internazionali sulla promozione e divulgazione scientifica.

Dall'utilizzo di materiali poveri e da riciclo fino all'uso del coding per la programmazione di piccoli robot: nelle attività possibili durante i laboratori guidati dallo staff del 10LAB si applicano gli approcci e le soluzioni più innovative per la didattica presenti a livello internazionale.

"Il Science Tour 2018 sarà un modo per raggiungere un maggior numero di persone e pubblici diversi, che per varie ragioni spesso non hanno la possibilità di fruire dell'offerta che la struttura quotidianamente rivolge alle scuole e agli altri visitatori", sottolinea Valter Songini, responsabile relazioni esterne di Sardegna Ricerche.

Il 10BUS partirà il prossimo 15 settembre da Cagliari dove sarà organizzato un evento in cui si potrà sperimentare con le tecnologie digitali, discutere di innovazione e assistere a uno spettacolare science show conclusivo.

Dopo Cagliari, dove si replicherà anche il 28 settembre nell'ambito della manifestazione Notte dei ricercatori e dal'8 al 13 novembre con il Festivalscienza, il 10BUS arriverà a Sassari il 20 e 21 settembre, in occasione dell'evento #FuturaSassari, a Nuoro il 27 settembre per la Notte dei Ricercatori. Seguiranno poi le date del 5 novembre a Carbonia per SulciScienza 18, a Oristano il 15 novembre e a Oliena il 21 e 22 novembre per il FestivalScienza.

Nei luoghi in cui si fermerà - piazze, scuole, centri giovanili - il 10BUS porterà eventi dinamici in stile busker, il tour sarà in continuo aggiornamento con altri appuntamenti che si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi