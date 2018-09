Local Coast Day edizione 2018: evento internazionale per la tutela delle risorse costiere

Il golfo di Oristano e la penisola del Sinis ospitano l'edizione 2018 del Local Coast Day: l'evento internazionale dedicato alla promozione per un uso sostenibile delle risorse costiere. Incontri, dibattiti, escursioni, workshop e passeggiate ecologiche che si svilupperanno per tutto il mese di ottobre.



Si comincia sabato 29 settembre, alle 16.00, nello spazio Ex Gil di Arborea con il talk “LA COSTA CHE VORREI- nelle nostre biografie c'è di mezzo il mare”: un dialogo pubblico sulla tutela e sulla valorizzazione del paesaggio costiero.

Dalle 20, sempre all'Ex Gil di Arborea, sarà la volta della “PECHAKUCHA NIGHT: CELEBRATING THE COAST DAY!”: presentazione di progetti e idee creative dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle zone costiere, con un particolare focus sulle Zone Umide della Penisola del Sinis e del Golfo di Oristano.

PECHA-KUCHA è di un format di presentazione che permette di esporre la propria idea, in questo caso legata al tema delle coste o delle zone umide, in modo rapido e immediato. Durante una Pecha Kucha Night ogni partecipante ha a disposizione 20 immagini e 20 secondi per ogni immagine: 20X20, per un totale di 6 minuti e 40 secondi. Un software gestisce la sequenza delle immagini senza la possibilità di bloccarla. Un 'concorso di idee' al quale possono partecipare designer, architetti, esperti di sostenibilità, amanti della green economy, fotografi, ma anche artisti, operatori culturali, artigiani.



Domenica 30 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:00 , al Museo del Mare di Marceddì (Comune di Terralba), si terrà STORIE DI MARE / UNA MARCEDDÌ IN FOTOGRAFIA: un piccolo workshop di fotografia amatoriale e poi tutti a fotografare in borgata! L'iniziativa è a cura di Associazione 3DNA. La partecipazione è gratuita.



Una due giorni ricca di eventi apre dunque l'edizione 2018 del Coast Day, che proseguirà con un fitto programma di appuntamenti nei 4 fine settimana di ottobre.