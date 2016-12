'Viaggiatori', l'arte invade l'aeroporto di Alghero

L’opera visualizza una situazione di partenza, composta da dodici manichini tra uomini, donne ed un bambino, che cercano di restare il più possibile uniti, quasi a cercare conforto e forza l’un l’altro. L’impatto di colori e forme è particolarmente forte ed attraente e favorisce spunti di riflessione ai visitatori.

“Viaggiatori” è dedicata a tutte le persone in cerca di opportunità di vita e di futuro, che in valigia, oltre a disperazione, portano via con sé valori e capacità di esprimerli; è il racconto di un esodo senza tempo, che impoverisce il nostro territorio ed ha sempre più protagonisti.

Franco Nonnis vive e lavora tra Cagliari, sua città di origine e Londra e collabora con gallerie di Londra, Zurigo e Buenos Aires. La sua pittura è istintiva, surreale e giocosa quasi a ricordare i murales metropolitani. Le sue opere catturano un mondo immaginario popolato da personaggi, oggetti, segni che si perdono tra l’antico ed il contemporaneo. www.nonnis.it