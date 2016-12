Capodanno a Castelsardo, salta Battiato ma ecco Max Gazzè

Sarà Max Gzzè il mattatore della serata 'Capodanno in Piazza a Castelsardo' giunta alla sua 16^ edizione. "A tempo di record - fa sapere il Comune - e superando la concorrenza di città ben più importanti della nostra, siamo riusciti a sottoscrivere il contratto con il bravissimo artista romano, che non farà rimpiangere il grande Franco Battiato. Gazzè era già stato apprezzatissimo protagonista del capodanno in piazza a Castelsardo, assieme a Paola Turci e Marina Rei, nella settima edizione".