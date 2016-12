L'Assessorato alle Attività Produttive e Turismo ha organizzato una serie di eventi di animazione natalizia per i giorni che andranno da mercoledì 21 a sabato 24 dicembre.

Le iniziative interesseranno non solo le abituali via dello shopping come Via Manno, Via Garibaldi, Via Alghero e Via Paoli ma anche il centro di Pirri, Piazza Repubblica e Via Dante. Ecco il programma completo.