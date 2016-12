Filming Cagliari, finanziamenti per girare film in Sardegna

La film commission regionale ha pubblicato un bando per attrarre produzioni cinematografiche in Sardegna.







La Fondazione Sardegna Film Commission ha reso disponibile il modulo di domanda per partecipare al bando "Filming Cagliari" rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentano progetti di fiction televisiva e lungometraggio cinematografico di finzione.

Lo scopo è quello di attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo, aprendo il territorio del Comune di Cagliari al sistema produttivo cinematografico. "Conseguente effetto di questo intervento - si legge in una nota della film commission - è una ricaduta socio-economica che investe simultaneamente l'indotto culturale, turistico e industriale, grazie alla presentazione del Comune di Cagliari come location ideale per le produzioni audiovisive e alla sua offerta di servizi e professionisti qualificati già presenti e attivi nel territorio cittadino".

Il bando.