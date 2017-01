L'anno da record dei musei. In Sardegna 480mila visitatori affascinati dai tanti gioielli

2016, tutti i numei dei musei italiani. Il ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini: "Con 44,5 milioni di visitatori è nuovo record. La riforma funziona: in 3 anni più 6 milioni di biglietti e più 45 milioni di incassi. I dati del 2016 decretano un nuovo record per i musei italiani. I 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento rispettivamente del 4 per cento e del 12 per cento rispetto al 2015 che corrispondono a 1,2 milioni di visitatori in più e a maggiori incassi per 18,5 milioni di euro. Queste risorse preziose torneranno interamente ai musei secondo un sistema che premia le migliori gestioni e al contempo garantisce le piccole realtà. Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita per i musei statali – prosegue Franceschini - che da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono passati a 44,5 milioni nel 2016: 6 milioni di visitatori in più in un triennio che rappresentano un incremento del 15 per cento nel periodo considerato e hanno portato a un aumento degli incassi pari a 45 milioni. Una crescita nella quale il Sud gioca un ruolo importante, e anche la Sardegna.

L'ISOLA DELLA CULTURA - Ecco tutti i dati certificati: Area Archeologica di "Tharros" (in gestione al Comune di Cabras) 105738 - Area Archeologica "Su Nuraxi" (in gestione al comune di Barumini) 79.651 -Compendio Garibaldino di Caprera 64313 - Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 55809 - Museo Nazionale Archeologico Etnografico "Giovanni Antonio Sanna" 15921 - Memoriale Giuseppe Garibaldi 14441 - Cabras Ipogeo di San Salvatore di Sinis 10718 - Porto Torres Antiquarium Turritano e Zona Archeologica 10208 - Pinacoteca Nazionale di Cagliari 7113 - Museo Archeologico Nazionale G. Asproni di Nuoro 2216 - Pinacoteca Mus'à al Canopoleno Sassari 1740 - Sepolcro "Grotta della Vipera" (in gestione al Comune di Cagliari) 1708.