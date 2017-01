A Cagliari la fotografia raccontata dal fotoreporter Uliano Lucas

A raccontarlo è uno dei più grandi fotografi del giornalismo sociale e di inchiesta, autore di importanti scatti che documentano i passaggi epocali del nostro Paese come la Milano dell'immigrazione e del boom economico, la Sarajevo martoriata e sotto assedio, le carceri e gli ospedali psichiatrici, il Sessantotto, le lotte studentesche, i volti anonimi e quelli di artisti e scrittori, l'Etiopia affamata e la nuova Cina alla scoperta del capitalismo. Le foto di Lucas sono spesso segnate da uno sguardo partecipe di quella realtà che restituisce nella grana del bianco e nero.

L'iniziativa si inserisce all'interno del festival bianco e nero, rassegna culturale organizzata dallo storico dell'arte M. Dolores Picciau, incentrato sul tema dell'educazione, del territorio e dell'ambiente.

Uliano Lucas nasce a Milano nel 1942. Si è formato, giovanissimo, nell'ambiente di Brera e del bar Giamaica, luogo di artisti, giornalisti e fotografi della Milano anni '60. Da sempre freelance, ha collaborato nel corso di questi ultimi trent'anni con settimanali e quotidiani italiani ed esteri, realizzando reportage che vanno dalla cronaca al documento politico e sociale. Come inviato ha seguito per anni la decolonizzazione dell'Africa e le guerre di liberazione in Angola, Guinea Bissau, Mozambico ed Eritrea, ha documentato le realtà del Medio Oriente, la dissoluzione dell'ex-Jugoslavia, la vita degli emigranti in Europa, la contestazione studentesca, gli anni del terrorismo, il mondo del lavoro e le sue trasformazioni. E' autore di numerosi libri, tra cui ricordiamo: Guinea Bissau. Una rivoluzione africana,Cinque anni a Milano,Emigranti in Europa, Uliano Lucas Reporter, Nel cuore dell'Africa, La storia, le storie: i centri di salute mentale in Puglia, Lavoro-Lavori, Vivere a Ponente, Altri sguardi, immagini della follia fra memoria e progetto. Si è occupato di svariati progetti editoriali, ideando e curando collane di libri fotografici, monografie di autori e storie fotografiche d'Italia. E' stato direttore dell'immagine dell'Illustrazione Italiana dal 1982 al 1986 e del bimestrale Azimut dal 1980 al 1986.