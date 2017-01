La Sardegna dice addio all'antropologo Giulio Angioni

Lutto per la cultura sarda. E' morto oggi a Cagliari l'antropologo e scrittore Giulio Angioni, aveva 78 anni.







Nato a Guasila nel 1939, Giulio Angioni si è laureato e ha insegnato antropologia culturale all’Università di Cagliari fin dagli anni '80. Ma ha insegnato anche in Germania, Francia e Gran Bretagna. Allievo di Ernesto De Martino e Alberto Mario Cirese. Le sue pubblicazioni, come riporta l'enciclopedia Treccani, si sono concentrate soprattutto sulla funzione culturale della pastorizia in Sardegna: tra i suoi primi lavori si ricordano 'Tre saggi sull’antropologia dell’età coloniale' (1973) e 'Rapporti di produzione e cultura subalterna' (1974).

Alla produzione saggistica ha affiancato quella letteraria: dopo l’esordio con 'A fuoco dentro – A fogu a intru (1978)', ha pubblicato romanzi quali 'L’oro di Fraus' (1988), 'Una ignota compagnia' (1992), 'Il mare intorno' (2003) e 'Sulla faccia della terra' (2015). E' stato tra i fondatori del festival letterario di Gavoi.