Cagliari, bando per 3 borse di studio su opere e artisti della Collezione Ingrao

Pubblicato il bando per l'assegnazione di 3 borse di studio e ricerca di €. 3.000 ciascuna, intitolate a Francesco Paolo Ingrao, per lo studio delle opere e degli artisti della omonima collezione.







Le borse, della durata di 12 mesi, sono destinate a giovani in possesso della laurea in Lettere con indirizzo artistico (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in Storia dell'Arte (nuovo ordinamento), conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari, che non abbiano compiuto il 35° anno di età e senza reddito fisso. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 2 febbraio 2017.

La domanda e le modalità di partecipazione sono scaricabili qui.