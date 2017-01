A Sassari la mostra Breast

La mostra realizzata dall’associazione Cuore di Donna, con il contributo della Fondazione di Sardegna, è allestita presso le sale della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 74, e sarà visitabile dal 20 al 26 gennaio. La curatela, affidata all’associazione Sa Domo, è firmata da Sonia Borsato e Giovanni Follesa.

“Giocando sulla parola, si scopre una direzione - spiegano i due curatori -. Scomponendo Breast, infatti, si arriva a Be Reast, slang suburbano che indica un atteggiamento cool: be awesome, great, fantastic, bossy. Nel problema, la soluzione. Così come si trasforma la parola, evolve anche l'essere trovando dentro se stesso risorse inaspettate. La riflessione indugia sul gioco degli opposti, una scala di valori in cui gli estremi, alcune volte, si danno il cambio. Fragilità – resistenza, insicurezza – fermezza, delicatezza – ostilità, deperibilità – incorruttibilità".