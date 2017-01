Contrasto alla corruzione, concorso video dell'Università di Cagliari

È online il bando del Concorso Video "Prevenire la corruzione": aperto a tutti gli studenti dell'Università degli studi di Cagliari, è finalizzato a premiare la creazione e la diffusione di filmati di sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione.

L'Ateneo vuole contribuire, con i video creati dai suoi studenti, alla creazione di una cultura della legalità: "Come Pubblica amministrazione siamo molto sensibili al fenomeno della corruzione che attraversa purtroppo varie fasce del Paese – spiega il rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo - e determina la diminuzione dell'interesse da parte degli investitori stranieri, che non si sentono sufficientemente garantiti dal nostro sistema. Questo determina, oltre ad un calo della qualità delle prestazioni e la sfiducia nelle istituzioni, un rallentamento dello sviluppo e della ricchezza".

I video in gara concorreranno a due tipologie di premi, anche cumulabili, per un totale di oltre 5mila euro in palio. Il premio della giuria di esperti valuterà la composizione e l'originalità dei video, la capacità di sensibilizzazione e la dimensione di incoraggiamento alla collaborazione attiva, mentre il premio social invece sarà assegnato ai filmati che – postati online nella pagina Facebook "Prevenzione della corruzione – Unica" – riceveranno il maggior numero di like. La scadenza per iscriversi è il 16 marzo, mentre per l'invio dei video è fissata per il 28 aprile.

"Con questa iniziativa – conclude la prof.ssa Del Zompo – contiamo di coinvolgere anche persone che potrebbero non essere attratte da questi argomenti, in modo da rendere sempre più percepita tra i nostri studenti l'urgente necessità di diffondere comportamenti etici nella nostra società".

Il concorso è riservato agli studenti regolarmente iscritti, alla data del 1 marzo 2017, ai corsi di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione, master) di UniCa – siano essi in corso o fuori corso – indipendentemente dall'età anagrafica, dall'anno d'iscrizione e dal tipo di corso di studio, nonché agli studenti Erasmus attualmente ospiti di UniCa.