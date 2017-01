"Piccolo manuale strategico per trainer di arti marziali", a Cagliari il libro di Massimo Fenu

CAGLIARI - Quando lo sport a Cagliari brilla di luce propria. Presentazione libro: "Piccolo manuale strategico per trainer di arti marziali". Siamo abituati a guardare fuori ma proprio in casa abbiamo eccellenze di tutto rispetto. Nello sport Cagliari brilla e brilla tanto da ricevere dall’Aces il titolo di capitale europea dello sport 2017. Attività all’aperto, iniziative, piccoli e grandi risultati sportivi sono testimoni di un terreno fertile e favorevole. In questo ambito ben si colloca il libro di un autore Cagliaritano che da tempo nell’ambito del Krav Maga e dell’insegnamento delle arti marziali fa sentire la sua voce in campo nazionale e internazionale. Massimo Fenu, che vanta più di 30 anni di pratica nelle arti marziali e più di 20 come insegnante, ha un curriculum di tutto rispetto. Il suo libro "Piccolo manuale strategico per trainer di arti marziali", è un lavoro che condensa in 7 punti chiave gli aspetti essenziali attorno a cui ruota il mestiere di istruttore. Si parte dal come evitare gli errori più comuni (ma che purtroppo si pagano molto salati) ad argomenti più sofisticati come la gestione del gruppo, la programmazione delle lezioni secondo una modalità agile e facile da utilizzare, la scelta oculata dei corsi e dei formatori

a cui affidarsi e molto altro.

Così l’autore descrive il suo manuale: “Per una serie di coincidenze mi sono trovato a dover riorganizzare del materiale per delle lezioni da tenere al mio gruppo istruttori. Mi sono subito reso conto che se quel materiale, frutto di tante fatiche, l’avessi avuto quando ho iniziato mi sarei risparmiato tantissimi errori, perdite ti tempo e anche diverse fregature da parte di maestri senza tropi scrupoli. Ho deciso così di scrivere un manuale agile che consenta ai Trainer di Arti Marziali di capire da subito quali errori si rischia di fare, in assoluta buona fede, e come evitarli. Moltissimi ottimi maestri infatti vengono oscurati da improvvisati che non hanno il dieci per cento della loro conoscenza ma che, purtroppo, fanno pochi errori e per questo, sul breve periodo hanno successo. Questo manuale vuole mettere le cose in pari .”

Questo libro si inquadra in un progetto più ampio che vede nel portale futurotrainer.it un riferimento per tutti gli insegnanti di Arti Marziali che vogliano fare un salto professionale. A Cagliari questa iniziativa è supportata da Area 21, che ha dato il via ad iniziative a 360 gradi nell’ambito dello sport tra il primo camp europeo di Brazilian Jiu Jitsu tenuto a Cagliari e, da settembre 2017, la prima gara ufficiale UIJJ, e dalla Ferrari Gym, centro di riferimento a Cagliari per la formazione professionale di istruttori e personal trainer. Il Comune di Cagliari, assessorato allo Sport, ha sposato con entusiasmo questa iniziativa. Perché fare sport significa anche diffondere la corretta cultura della sua pratica.