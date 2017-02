Moviementu: "Buon momento per il cinema, in Sardegna settore in crescita"

L'associazione Moviementu, che rappresenta una buona fetta degli operatori del cinema in Sardegna, plaude ai finanziamenti regionali degli ultimi anni. "Per la prima volta nella storia gli investimenti nel comparto cinema in Sardegna superano l'occasionalità e diventano strutturali".







CAGLIARI - È tempo di bilanci per il cinema in Sardegna. L'occasione viene data dalla nuova finanziaria regionale e dallo spazio che la settima arte dovrebbe trovare al suo interno. Del problema lo scorso lunedì hanno discusso in un incontro con l'assessore regionale della Pubblica istruzione Claudia Firino i rappresentanti di Moviementu-Rete Cinema Sardegna, l'organismo di rappresentanza che raggruppa nell'Isola un consistente numero di operatori del settore.

"Se la nuova finanziaria conferma le stesse cifre previste per l'anno appena concluso - scrive l'associazione in un comunicato - il giudizio non può essere che positivo in quanto per la prima volta nella storia gli investimenti nel comparto cinema in Sardegna superano l'occasionalità e diventano strutturali. Infatti negli ultimi tre anni l'Amministrazione regionale ha garantito con continuità i fondi necessari per permettere al comparto di ripartire e stabilizzarsi e quindi di dare serie prospettive di crescita agli operatori". Non si tratta sicuramente di cifre alte (3,6 milioni nel 2015, 4 nel 2016 e altrettanti, se confermati, nel 2017), fanno sapere, ma sufficienti iper permettere all'intera filiera – produzione, film commission, festival, rassegne, premi, formazione, ricerca e sperimentazione – di respirare e di vivere "anche perché le risorse regionali producono un effetto moltiplicatore facilitando l'attrazione di quelle statali, comunitarie e dei privati". Nell'arco di due anni sono stati ammessi a finanziamento 14 lungometraggi, altrettanti cortometraggi/documentari, 13 sviluppi di sceneggiature e ancora parecchi festival, rassegne, corsi di formazione, borse di studio, progetti di ricerca.

I soci di Moviementu sottolineano "il felice momento che il cinema e l'audiovisivo stanno attraversando in Sardegna riconoscendo, pur senza trascurare le criticità da risolvere che permangono ancora numerose, i meriti dell'Assessore regionale Claudia Firino e della Giunta guidata da Francesco Pigliaru. Auspicano, nel contempo, che le politiche di settore possano avere continuità anche nei prossimi anni in modo che quanto di positivo è stato costruito non vada sprecato".