Kentzeboghes, concorso per cortometraggi in sardo

Kentzeboghes. E' il titolo del primo concorso per progetti cinematografici indetto dalla Società Umanitaria – Cineteca sarda di Cagliari, l'associazione culturale Babel, Ejatv e Areavisuale film. Lo scopo è incentivare la realizzazione di film che siano parlati nelle lingue e dialettti della Sardegna (sardo, algherese, catalano, tabarchino, gallurese, sassarese) e promuovere la loro diffusione.







La partecipazione al concorso è gratuita e prevede due categorie: autori e scuole. Ogni autore o scuola potrà inviare più progetti, ma potrà essere premiato per uno solo. I film realizzati a partire dai progetti premiati verranno presentati in anteprima assoluta durante il Babel Film Festival 2017, e attraverso il Babel in Tour, con rassegne a tema di rilevanza nazionale e internazionale.

Partecipare al concorso è facile, basta scaricare dal sito www.babelfilmfestival.com la scheda di partecipazione, compilarla, sottoscriverla e inviarla, insieme al materiale richiesto nel bando, alla sede del Concorso presso la Società Umanitaria Cineteca Sarda viale Trieste 118 09123 Cagliari . I progetti possono essere consegnati a mano oppure inviati tramite raccomandata, nel rispetto delle modalità indicate nel presente regolamento, entro e non oltre il 30 aprile 2017.

Al termine del concorso una giuria di esperti selezionerà i vincitori. Saranno assegnati due premi: