"Senza passare dal Via. L'industria nella Sardegna Centrale". A Macomer la proiezione del film documentario

Il film, come dice il sottotitolo, è la storia dell'industria della Sardegna Centrale raccontata attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti di allora, politici, amministratori locali, operai e sindacalisti, con immagini dell'epoca e dei nostri giorni, alcune delle quali recuperate grazie al prezioso contributo della Cineteca Sarda.

"Il film/inchiesta – hanno dichiarato gli autori – non vuole essere un processo, ma vuole offrire ulteriori elementi di riflessione sul processo di industrializzazione dell'epoca che diede risposte immediate per risolvere alcuni problemi del territorio ma non gettò le fondamenta per uno sviluppo economico e sociale delle zone interne dell'isola come inizialmente venne proposto."