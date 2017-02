"Chi salverà le rose?". In sala arriva il film girato ad Alghero - VIDEO

ALGHERO - "Chi salverà le rose?" il film del regista sardo Cesare Furesi è pronto per l'uscita nelle sale cinematografiche italiane. E sarà proprio la Città della Riviera del Corallo ad ospitare l'anteprima nazionale del film alla presenza del cast. Ad Alghero il prossimo 15 marzo saranno presenti Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Philippe Leroy, Antonio Careddu, Guenda Goria e i numerosi attori locali coinvolti nei vari ruoli secondari.

La Corallo Film e il regista si sono battuti per poter girare il film in Sardegna con l'obiettivo di rendere protagonista la città di Alghero e la Sardegna in un'opera cinematografica di respiro internazionale. "Abbiamo superato enormi difficoltà con poche risorse a disposizione per portare a compimento quest'impresa e ora continueremo a farlo anche per la distribuzione del film" è il commento del produttore.

Oltre alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio di Alghero regista e produttore hanno voluto dare risalto alla particolarità linguistica della città. "'Chi salverà le rose?' non solo è stato ambientato interamente negli scenari urbani e nei dintorni più suggestivi di Alghero" spiega il regista Cesare Furesi. "In alcune scene abbiamo voluto far recitare diversi personaggi locali nella lingua algherese".

La storia del film: Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca, due importanti attori della storia del cinema italiano interpretano due uomini, ormai anziani, che si sono amati una vita intera e lo faranno fino all'ultimo respiro della loro esistenza. Testimoni del loro amore, una figlia e un nipote (rispettivamente Caterina Murino e il giovane attore sassarese Antonio Careddu insieme a Guenda Goria, fidanzata di lui). Una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi. Il finale "fa male" ma l'amore non conosce mezze misure: dalla vetta più luminosa si cade nell'abisso più profondo quando cala il sole che c'ha illuminato per una vita intera.