Cagliari, alla Mem il raduno dei fan di Harry Potter

L'Amministrazione Comunale e le cooperative che gestiscono il servizio bibliotecario del Comune di Cagliari (La Memoria Storica, Agorà Sardegna, CoopCulture e Karalimedia) invitano gli appassionati della saga di Harry Potter al raduno che si terrà sabato 25 Febbraio 2017 dalle 16.00 alle 20.00, presso la Corte Interna (Piano Terra) della MEM Mediateca del Mediterraneo in via Mameli e il Bar/Ristorante Viptium.







Nella prima parte della serata dalle 16.00 alle 17.30 i partecipanti verranno accolti e invitati nella saletta interna messa a disposizione dal locale Viptium, dove verranno proiettati spezzoni tratti dai film della saga. Sempre in quello spazio si avrà la possibilità di degustare bevande e dolci "Potteriani" a pagamento.



Nella seconda parte della serata dalle 17.30 alle 19.00 i partecipanti verranno invitati a sfilare coi loro abiti lungo la pedana della corte. Chi vorrà (sarebbe cosa molto gradita) potrà esibirsi in brevi scenette recitando la parte del personaggio di cui indossa il costume, re-interpretando fedelmente determinati passaggi del film /libro da cui il personaggio è stato tratto, o al contrario fornendone un'interpretazione personale in chiave parodica. A fine sfilata saranno premiati i migliori costumi.



Il raduno è aperto a tutti (0-99 anni) fino ad un massimo di 80 persone, previa iscrizione all'indirizzo mail bibliotecaragazzi.mem@comune.cagliari.it