David di Donatello, Sardegna isola felice: miglior corto a regista Piredda, nove nomination per "La stoffa dei sogni"

Miglior cortometraggio il film "A casa mia" del regista sardo Mario Piredda poi nove nomination per "La stoffa dei sogni" di Gianfranco Cabiddu. Successo per la Sardegna ai David di Donatello.







CAGLIARI - Primo bilancio positivo per la Sardegna al premio cinematografico David di Donatello. Il premio per il migliore cortometraggio è andato al regista sardo Mario Piredda per il film "A casa mia". L'opera è stata scelta dalla giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, per "il severo rigore nelle scelte di regia e sceneggiatura. Una storia non banale che racconta della ricerca di felicità e di un sentimento di speranza destinato ad alimentarsi nel tempo, nonostante le circostanze avverse. Quasi una metafora delle ambizioni del miglior cinema italiano".

Nella sezione lungometraggi invece ha ricevuto nove candidature "La stoffa dei sogni" di Gianfranco Cabiddu: la miglior sceneggiatura non originale di Ugo Chiti, Gianfranco Cabiddu e Salvatore De Mola, Sergio Rubini come attore protagonista e Ennio Fantastichini come attore non protagonista, le musiche di Franco Piersanti, la scenografia di Livia Borgognoni, i costumi di Beatrice Giannini ed Elisabetta Antico, il trucco di Silvia Beltrani, il montaggio di Alessio Doglione e il dipartimento del suono (presa diretta Filippo Porcari, microfonista Federica Ripani, montaggio Claudio Spinelli, creazione suoni Marco Marinelli, mix Massimo Marinelli).

Altra importante candidatura spetta a Fiorella Infascelli e Antonio Leotti per la miglior sceneggiatura adattata con il film "Era d’estate - Falcone e Borsellino all’Asinara" prodotto da Fandango, girato in Sardegna al Parco dell’Asinara. Tutti i film hanno beneficiato del supporto della Fondazione Sardegna Film Commission