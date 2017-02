Carnevale, a Is Mirrionis c'è "Cancioffali incasinau"

"Il carnevale per prendere in giro noi stessi, il carnevale per prendere in giro il potere e mostrare quanto è nudo. La maschera come ricordo di quello che siamo stati, o saremmo voluti essere, e che la società di oggi, in tutti gli altri giorni, ci costringe a non essere". Con questo spirito il circolo Me-Ti organizza un'iniziativa per il carnevale a Is Mirrionis. "Ci siamo accorti che a Is Mirrionis non si faceva nulla questo anno, e ci siamo inventati una zeppolata in sede, dove chiunque può avvicinarsi, e dove si invita anche ad inviare foto (mail circolometi@gmail.com), di momenti privati o pubblici, antichi o moderni, che abbiano a che fare col carnevale. Tanti in questi anni, dal basso, hanno fatto rinascere il carnevale. Noi diamo un contributo". L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio dalle 18, in via Mandrolisai 60.