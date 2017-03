"Quasi Grazia", l'ultimo romanzo di Marcello Fois a Cagliari e Nuoro

CAGLIARI - Un perfetto “romanzo in forma di teatro” intorno alla figura di Grazia Deledda, l'unica donna italiana che abbia vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Prime presentazioni in Sardegna per il nuovo romanzo di Marcello Fois “Quasi Grazia” (L'arcipelago - Einaudi 2016). In attesa di vedere la pièce rappresentata a teatro nella stagione 2017/18, l'autore racconterà il suo nuovo lavoro a Cagliari e Nuoro, accompagnato dalla scrittrice Michela Murgia che interpreterà Grazia Deledda nella produzione di Sardegna Teatro per la regia di Veronica Cruciani.

Appuntamento oggi, giovedì 2 marzo, alle 23 al Teatro Massimo di Cagliari e venerdì 3 marzo alle 19 al Teatro Eliseo di Nuoro. Le due serate, anteprima della quinta edizione del Festival Éntula, sono organizzate da Sardegna Teatro e Lìberos. Durante le serate l'autore sarà disponibile per il firma copie.

Nella foto Michela Murgia e Marcello Fois / Foto Ale Cani