"Cagliari è la città dell'amore, non v'è fanciulla che dal suo balcone non parli con l'innamorato”. È una delle tante frasi che Grazia Deledda dedica al capoluogo sardo, dove ha lavorato come giornalista tra il 1899 e il 1900, e contenuta nel libro “La città dell’amore. Alla scoperta di Cagliari con Grazia Deledda”, firmato da Luce Spano.

L’opera, edita dalla casa editrice Palabanda Edizioni è stata presentata nella Mediateca del Mediterraneo, a Cagliari. Una vera e propria guida narrativa di Cagliari in cui vengono ripercorse e descritte le strade, i luoghi e i monumenti che Grazia Deledda ha incontrato nelle sue passeggiate cittadine durante la sua permanenza cagliaritana: un percorso fra gli angoli più nascosti e affascinanti della città con una guida d’eccezione, Grazia Deledda. Un’opera scritta da Luce Spano, pseudonimo della guida turistica Daniela Pinna, con la collaborazione di Alberta Zancudi.

“Si tratta del primo libro di una collana interamente dedicata a Cagliari, con guide tematiche che propongono un modo diverso di osservare la nostra città – racconta la direttrice editoriale di Palabanda, Alberta Zancudi - Abbiamo cercato di conciliare il rigore scientifico della ricerca d’archivio e le competenze di molti esperti con la necessità di creare un libro di facile lettura, adatto a tutti: a chi già conosce un minimo di storia della nostra città, ma anche ai tanti turisti che visitano Cagliari per la prima volta. Con questo libro, i cagliaritani, prima di tutto, potranno avere la fortuna di vedere la propria città con occhi diversi: com’era e com’è oggi. Per ora la guida esiste solo in italiano, ma sono previste anche altre edizioni nelle principali lingue straniere”.