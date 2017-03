Barumini celebra l'archeologo Lilliu a 103 anni dalla nascita con una nuova scoperta

CAGLIARI - La Campagna di scavo realizzata nell'importantissimo complesso protostorico - che rappresenta il monumento nuragico più conosciuto al mondo, grazie anche all'iscrizione nel 1997 nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco- ha condotto ad alcuni importanti risultati scientifici.

Il progetto di scavo è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Barumini, la Fondazione Barumini Sistema Cultura e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra. Hanno partecipato assegnisti di ricerca, borsisti e studenti dei corsi di Beni culturali e di Archeologia dell'Università di Cagliari, insieme ad alcuni Dottorandi di ricerca dell'Università di Granada, con cui da vari anni sono in corso collaborazioni di ambito scientifico.

Per l'occasione, inoltre, il Comune di Barumini e la Fondazione Barumini Sistema Cultura presenteranno la Seconda Edizione del Premio "Giovanni Lilliu", istituito nel 2016 allo scopo di valorizzare ed incentivare l'attività di studio e di ricerca nell'ambito della storia e della cultura della Sardegna, rendendo omaggio a colui che, con una straordinaria intuizione, diede avvio alla scoperta e allo studio del monumento simbolo della protostoria sarda.