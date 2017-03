"Nel mondo grande e terribile". Il film su Antonio Gramsci

CAGLIARI - Nell'anno gramsciano, istituito dalla Giunta regionale per l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa (27 aprile 2017), arriva al cinema "Nel mondo grande e terribile", film sulla vita di Antonio Gramsci diretto da Daniele Maggioni e prodotto da Salvatore Cubeddu.

Il film racconta la vita e le idee di Antonio Gramsci attraverso le parole che ha scritto nelle Lettere e nei Quaderni dal Carcere. Vengono mostrati gli ultimi dieci anni della sua vita in carcere. Un carcere duplice: materiale, concreto ma anche intangibile, immaginario. Un periodo duro e faticoso. Ciononostante, le sue riflessioni durante il carcere, hanno lasciato una traccia indelebile nel pensiero filosofico contemporaneo. Lo spazio scenico del presente carcerario è mostrato anche come uno spazio mentale, quasi astratto che si allarga e si restringe a seconda del suo stato d'animo. Il prigioniero Gramsci lotta, dibatte, rievoca. Nella sua cella si materializzano i suoi ricordi e i suoi fantasmi. Il film si articola in una struttura a più livelli che si intersecano, e si ritrovano in rimandi e assonanze reciproche. (Foto)