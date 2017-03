Musei civici di Cagliari, ecco chi è la nuova direttrice

CAGLIARI - Cambio alla guida dei musei civici della città. A sostituire Anna Maria Montaldo arriva, nominata dall'assessore alla Cultura, Paola Mura. L'assessore Paolo Frau si è complimentato con Anna Maria Montaldo per il prestigioso incarico che va a ricoprire e ha espresso i migliori auguri di buon lavoro all'architetto Paola Mura. “Credo sia una scelta molto felice. Il ricchissimo curriculum col quale l'architetto Mura si presenta offre ogni garanzia sulla qualità del lavoro dei prossimi anni. Cagliari sta vivendo un periodo di grande vivacità del suo tessuto culturale e sono convinto che la nuova Direttrice saprà interpretare al meglio il suo ruolo dando un grande contributo nell'incrementare ulteriormente l'offerta culturale che i nostri concittadini e i flussi turistici si aspettano dalla nostra città”.

Ecco il curriculum di Paola Mura inviato dall'assessorato alla Cultura: "Laureata in Architettura all'Università di Firenze con Adolfo Natalini, Paola Muradove ha approfondito i temi della progettazione architettonica e del restauro, Paola Mura si è perfezionata in Architettura del Paesaggio al Politecnico di Milano. Ha svolto attività di ricerca sul tema dell'architettura e delle funzioni del museo contemporaneo, dei beni e sistemi culturali, del patrimonio storico architettonico e urbano, con un approfondimento sul sistema museale della nostra città, conseguendo il Dottorato presso l'Università degli Studi di Cagliari con lo studio "Il Quarto tempo del museo in Europa. Architettura, funzioni e spazio pubblico nel museo contemporaneo. Cagliari come caso studio”. In tale ambito ha partecipato a numerosi convegni e ha pubblicato su riviste e pubblicazioni di settore, nazionali e internazionali.

Dal 1999 è funzionario tecnico del Comune di Cagliari, per il quale ha coordinato l'Ufficio Musei, Beni culturali e Strutture turistiche del Servizio Lavori Pubblici, occupandosi dei musei e dei centri d'arte e cultura. Ha progettato numerosi interventi di restauro di beni culturali (fra gli altri la chiesa di Sant'Efisio in Stampace, la chiesa della Purissima, la Torre dell'Elefante e gli spazi limitrofi destinati alla realizzazione del centro visite), la riqualificazione dei Giardini pubblici e del Giardino sotto le mura. Fra il 2013 e il 2015 si è occupata della direzione artistica della Gallery pma a Cagliari, che opera nel settore della fotografia, del design e delle arti visive, curando il programma delle attività, gli allestimenti e i cataloghi delle mostre.

Fino al 1999 ha svolto attività professionale a Firenze, con lo studio Qart progetti, collaborando, fra l'altro, alla progettazione e alla direzione dei lavori del Complesso Teatrale di Olbia, ultimo progetto di Giovanni Michelucci. In Sardegna si è occupata anche del restauro della Cattedrale di San Pietro a Terralba, del Piano per il Restauro delle Concerie di Bosa e della riqualificazione del Lungomare Dante ad Alghero".