Ligabue sospende tour, salta concerto a Cagliari

Verrà rimandato a data da destinarsi il concerto che Ligabue avrebbe dovuto tenere a Cagliari il 26 maggio. Il rocker emiliano ha dovuto sospendere il tour italiano per problemi di salute: "Devo fermarmi per un intervento alle corde vocali - ha scritto oggi su facebook- mi dicono abbastanza semplice. Richiederà alcuni mesi di recupero. Vi ho promesso che verrò a trovarvi "casa per casa" e lo farò. Il tour riparte a settembre".