Dal 24 al 26 marzo a Cagliari "le lesbiche si raccontano"

CAGLIARI - Gli eventi si terranno al Lazzaretto di Cagliari, con ospiti di eccellenza, come le registe Marilisa Piga e Nicoletta Nesler, autrici di Lunadigas , che da venerdì 24 marzo alle 18, renderanno disponibili per tutta la durata del festival, alcuni estratti del loro vastissimo archivio di interviste che analizzano un mondo ancora sommerso, ovvero quello delle donne senza figli. Sempre nella serata di venerdi sarà inaugurata la mostra fotografica "Body Positive – perché ogni corpo vale" che raccoglie 66 scatti di alcuni dei più importanti lavori a livello mondiale sul movimento del Body Positive, una corrente femminista che incoraggia le persone ad adottare un atteggiamento più clemente ed affermante nei confronti del proprio corpo. La serata di venerdì si concluderà con la proiezione alle 20.30 del film "First girl i loved" del regista e scrittore Kerem Sanga.

Sabato 25 marzo alle 10 si inaugura la seconda edizione de " Il mercato di Via Queer", un angolo per lo shopping dove si potranno trovare oggetti realizzati da hobbisti e creativi sardi. Sempre alle 10 inizia il laboratorio di autodifesa condotto da Laura Fossati, con introduzione di Roberta Bono, psicologa presso il centro antiviolenza Donna Ceteris di Cagliari. Alle 17.30 si terrà la conferenza " Corpo di donna: tra oggettivazione e autodeterminazione". Interverranno la Ester Cois, Cristina Cabras e Giovanna Coi. Al termine della conferenza ci sarà una rappresentazione teatrale con Vanessa Aroff Podda. La serata procede con un'anteprima del laboratorio di Drag Kinging, attraverso una performance di Marianna Bianco. Dalle 20 aperitivo di autofinanziamento con Alice Marras e Federico Valenti e dalle 22 il Dj set di Nostal Chic.

Domenica 26 Marzo alle ore 10, il festival riabbraccia il laboratorio organizzato da Famiglie Arcobaleno e Studio Psynerghia "Passaporta per quale futuro? Laboratorio per bambini sulla rappresentazione di sé alla scoperta delle tante professioni possibili". Attraverso il disegno, le bambine e i bambini rappresenteranno se stessi immaginando un futuro possibile; tra gioco e magia sperimenteranno che non ci sono lavori da maschio e lavori da femmina ma solo lavori e che ,se questi appassionano, permettono una piena realizzazione dell'individuo. Sempre alle 10 inizierà il laboratorio Drag Kinging a cura di Bianco, una delle fondatrici del collettivo Eyes Wild Drag, che dal 2007 lavora nella sperimentazione dei generi, dei ruoli e dell'immaginario erotico, rappresentando la principale espressione drag condotta da donne in Italia. Il primo pomeriggio, alle 14, inizia in modo energico con laboratorio di autodifesa di condotto da Laura Fossati con introduzione di Roberta Bono. Alle 17 ci sarà l'incontro "Salute sessuale, profilassi e ciclo mestruale: parliamo insieme": una lezione autogestita, di condivisione, per esplorare temi che ancora oggi vengono trattati come tabù. Alle 20.30 il Festival conclude il suo weekend di incontri con la proiezione del film "3generations- una famiglia quasi perfetta"con la regia di Gaby Dellal e la partecipazione di Elle Fanning, Naomi Watts e Susan Sarandon.