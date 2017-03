'Gaetano Mura solo': il navigatore solitario si racconta

Il velista Gaetano Mura racconta la sua esperienza in solitaria nel tentativo di compiere il giro del mondo senza scalo e senza assistenza in barca a vela.







CAGLIARI - Suoni e immagini dagli oceani con le parole del navigatore solitario Gaetano Mura: l'appuntamento è al Teatro Massimo di Cagliari domenica 26 marzo alle 19, ingresso gratuito, per "Gaetano Mura Solo", una collaborazione frutto dell'incontro tra l'associazione Chourmo/Marina Cafè Noir, Sardegna Teatro e il velista di Cala Gonone che nei mesi scorsi ha tentato il giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza.

Il risultato è una performance dove il racconto dell'impresa di Gaetano Mura è arricchito dal dub elettronico del musicista Arrogalla e dalle letture dai diari di bordo del navigatore affidate alla voce dell'attore Marco Spiga.

L'appuntamento sarà impreziosito da un progetto sonoro originale e innovativo, ideato dal velista ed elaborato a partire dalle registrazioni audio in oceano e montato dal sound designer Stefano Guzzetti per la regia di Gianfranco Mura. Onde giganti, la danza degli albatros negli oceani del sud, la vita quotidiana negli stretti spazi della barca emergono nel filmato, registrato in condizioni estreme, montato da Giovanna Fancello e Giuseppe Boeddu. Una serata ricca di contaminazioni di linguaggi per l'ocean racer che si confronterà davanti al pubblico con il giornalista Giovanni Maria Bellu ripercorrendo sensazioni ed emozioni vissute negli ambienti più inospitali del pianeta.