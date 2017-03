Nuraghes, in 220mila per la prima in tv del film fantasy sardo

220mila schermi collegati per guardare la prima in televisione di Nuraghes. Il cortometraggio girato in Sardegna dal giovane regista Mauro Aragoni è stato trasmesso da Paramount Channel e fino al 26 marzo è disponibile sul web.







CAGLIARI - 220mila tv sintonizzate su Paramount Channel per guardare "Nuraghes S'Arena" cortometraggio fantasy girato in Sardegna, precisamente a Seui, e diretto da Mauro Aragoni che già aveva fatto parlare di sé per la web serie "Quella sporca sacca nera", nel 2015 premiato alla Los Angeles Web Fest. "La prima in tv di Nuraghes è andata meglio di come ci aspettavamo - fanno sapere su facebook -, siamo riusciti a raggiungere 220mila case sintonizzate, raggiungendo l'1.46% di share. Vista la fascia oraria siamo rimasti tutti stupiti".

Nuraghes è un fantasy visionario dalle sfumature horror che prende ispirazione da un'antica civiltà esistita realmente in Sardegna. Le vicende accadono in un'isola oscura, dominata dalle forze del male. Il film oltre a curare nel dettaglio i costumi, riprodotti fedelmente prendendo spunto dai reperti e i bronzetti Sardi, omaggerà diverse leggende dell’immaginario e del folclore sardo come streghe, fate, demoni, draghi e giganti.

La trama. Gli incubi perseguitano Arduè, il protagonista. Qualcosa dall'inferno cerca di comunicare con lui. Il ricordo di sua figlia si fà vivo ogni notte... il rimorso per non averla salvata lo tormenta da troppo ormai. Una volta scoperto il nome dell'assassino, il guerriero Arduè, accompagnato dal maestro Bachis, affronta un lungo viaggio per poter partecipare ad un segreto e sanguinario torneo. Un'arcaica arena di sabbia in mezzo al verde, dove il bronzo si mischia alla carne e gli sciamani reclutano i migliori guerrieri dell'isola. Sarà li che Arduè affronterà ogni singolo combattente per arrivare in cima e sfidare l'uomo che gli ha tolto tutto.

Il film è visibile in streaming sul sito Paramount Channel fino al 26 marzo.