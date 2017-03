Selezioni per il cortometraggio della Two Worlds Pictures

Si svolgeranno venerdì 24 marzo alle ore 15 nell Saletta n.1 al primo piano della MEM, le selezioni per il prossimo cortometraggio della produzione indipendente cagliaritana “Two Worlds Pictures”.







Costituita da un gruppo di giovani appassionati di cinema, la Two Worlds Pictures è nata nel 2013 e ha quattro lavori cinematografici alle spalle, di durate che spaziano dal cortometraggio al mediometraggio. L’ultimo film firmato dalla produzione si intitola “Private Investigations” ed è stato presentato il 27 febbraio nelle sale del cinema Greenwich d’Essai di via Sassari.

Mentre proseguono le proiezioni di “Private Investigations”, il gruppo è già pronto per tornare sul set con una nuova sceneggiatura scritta da Francesco Pupillo: si tratterà di un cortometraggio brevissimo, della durata di un paio di minuti, costituito da un’unica scena che si girerà in una sola notte.

La vicenda presenta tre personaggi chiave, che dovranno essere interpretati da attori con esperienza recitativa alle spalle:

• n.1 uomo, capelli scuri o bianchi, statura medio-alta, età scenica 45-55 anni;

• n.1 uomo, capelli scuri, statura medio-alta, età scenica 30 anni;

• n.1 uomo, capelli scuri o bianchi, statura medio-alta, età scenica 55-60 anni.

Per accedere al casting è necessario iscriversi online sul sito www.pupillo.eu.

Il progetto è no profit e totalmente su base volontaria, pertanto il ruolo non prevede retribuzione.

Per ulteriori informazioni contattare:

Francesco Pupillo

Tel: 3466288574

Email: fpupillo@me.com