Salone del Libro di Torino, dalla Regione 100mila euro agli editori sardi

"Oltre il confine" è il tema scelto quest'anno per il Salone Internazionale del Libro di Torino, declinato in "Donne della Sardegna" per lo stand isolano. Per la promozione del prodotto editoriale sardo la Giunta ha stanziato oggi, su proposta di delibera dell'assessore della Cultura Giuseppe Dessena, 100mila euro.