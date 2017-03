Ligabue, il 3 e 4 novembre concerti alla Fiera di Cagliari

Ligabue si fa in due. Dopo il forfait del concerto previsto a maggio il rocker emiliano si esibirÓ a Cagliari in due date: il 3 e 4 novembre 2017. Cambia anche il palco: dall'arena Sant'Elia alla Fiera.







Il “Made in Italia - Palasport 2017” di Luciano Ligabue farà tappa in Sardegna per due nuove date: il 3 e il 4 novembre alla Fiera “Padiglione E” di Cagliari. Le due nuove date sostituiscono il precedente concerto previsto il 26 maggio all’Arena Sant’Elia di Cagliari, annullato da Ligabue per problemi di salute. Le prevendite sono disponibili da oggi, mercoledì 29 marzo, a partire dalle 16.