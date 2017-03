Sa Die de sa Sardigna dedicata a Giorgio Asproni

Su proposta di delibera dell'assessore della Cultura e Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, la Giunta ha stanziato in via preliminare per la giornata del 28 aprile 150mila euro. Cinquanta mila euro saranno destinati alla programmazione di iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione regionale, 100mila euro invece saranno risorse rivolte alle istituzioni scolastiche. "Per il 2017 abbiamo scelto di ricordare la figura di Giorgio Asproni – ha detto l'assessore Dessena – che oltre a essere stato sostenitore dell'autonomia sarda, si occupò delle problematiche dell'isola portandole all'attenzione della classe politica nazionale. Le scuole e i giovani studenti potranno occuparsi del tema e approfondire il senso dell'istituzione della giornata con lavori storici, rispondendo inoltre alle sollecitazioni dei temi più d'attualità e contemporanei".