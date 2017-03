Manu Invisible sui muri di Londra, sua l'opera "Influence" - VIDEO

L'artista sardo Manu Invisble a Londra per dipingere l'opera 'Influence'. "Questa parola descrive la situazione politica internazionale ed europea".







L'opera sorge a Londra nel quartiere di Camden Town che dagli anni '70 rappresenta il centro primario della scena alternativa Inglese, e che oggi è diventato il più significativo punto di riferimento per la Street Art Europea e per gli artisti emergenti di tutto il mondo.

L'opera "Influence" si estende per quasi 90 metri quadrati, una composizione dai colori forti e sgargianti che è destinata a rappresentare una scena politica inglese colpita da un drastico cambiamento. Il progetto è il risultato di un'iniziativa artistica supportata dall'agenzia inglese Global Street Art, che ha scelto Manu Invisible come unico rappresentante dell'intervento. Il lavoro è stato portato a termine il 29 Marzo, data ufficiale dell'iter per l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea.

Manu Invisible, spiega: "La mia opera simboleggia la condizione politica dell'Europa in questo forte periodo di cambiamento. A mio avviso l'Europa è un continente che quotidianamente ed in modo incessante viene "influenzato".