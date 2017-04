Gianni Morandi torna a Carloforte: "Qui il fascino del mare anche fuori stagione"

Gianni Morandi di nuovo in Sardegna. Il cantante bolognese in questi giorni è a Carloforte probabilmente per completare le riprese di "Dott. Pietro", la fiction che quest'anno andrà in onda su Mediaset.







E' tornato in Sardegna senza passare inosservato. Anzi, i suoi scatti in questi giorni vengono condivisi e apprezzati da decine di migliaia di persone su facebook. Parliamo di Gianni Morandi, la cui fama oramai va oltre quella che si è guadagnato con le sue canzoni. Il cantante bolognese infatti è diventato una star di facebook: le sue foto, come quelle che vi proponiamo di seguito, ottengono un grande successo sul social network. Con un vantaggio, in questo caso, anche per la Sardegna. I commenti di Morandi sono uno spot per la nostra isola.

- - -