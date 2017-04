Riti della 'settimana santa' a Cagliari. Il programma completo

7 Aprile, ore 16_ Venerdì di Passione

Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso

Processione

Piazza San Giacomo,via Sulis, Piazza Costituzione, viale Regina Margherita, via San Salvatore da Horta, Chiesa Santa Rosalia, via Torino, via Mazzini, Chiesa Monache Cappuccine, via Cima, via Manno, Chiesa S'Antonio, Piazza Costituzione, via Garibaldi, Piazza Garibaldi (lato scuola Riva), via Bosa, Chiesa San Vincenzo da Paoli, via Bosa, via San Giovanni, Chiesa San Mauro, vico VIII San Giovanni, via Giardini, via San Giovanni, via San Giacomo, via San Domenico, Chiesa San Domenico, via San Domenico, via San Giacomo, Chiesa San Giacomo

11 aprile, ore 15.30_ Martedì Santo

Congregazione degli Artieri di San Michele

Processione dei Misteri

Chiesa di San Michele-via Porto Scalas-Corso Vittorio Emanuele II-Piazza Yenne-via Manno-via Cima-Monache Cappuccine-via Cima-via Spano-Via De Candia-Porta dei Leoni-via Università-Torre dell’Elefante-via Santa Croce-via Corte d’Appello-Vico III dei Genovesi-Portico La Marmora-via Cannelles-Piazza Duomo-Cattedrale-via Cannelles-via De Candia-Porta dei Leoni- via Mazzini-Piazza Costituzione-viale Regina Elena-via San Giovanni-Chiesa di san Giovanni-via S. Giovanni-vico IV San Giovanni-via Piccioni-via Sulis-Piazza Costituzione-viale Regina Margherita-via San Salvatore da Horta-via Principe Amedeo-via Dettori-Santo Sepolcro-via Dettori- Piazza Aramu-Piazza Yenne-via Azuni-Sant'Anna-via Ospedale-Chiesa di San Michele

14 aprile_Venerdì Santo

Arciconfraternita della Solitudine

Processione del Cristo Morto

partenza ore 13.15

Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni, piazza Marghinotti, viale Regina Elena, piazza Costituzione, piazza Martiri, via Mazzini, via Spano, via De Candia, via Canelles, Duomo,via Martini, via La Marmora, via De Candia, via Spano, via Cima, via Manno, piazza Martiri, viale Regina Elena, via San Giovanni, vico II San Giovanni, via Piccioni, via San Giovanni, vico VIII San Giovanni, via Giardini, via San Giovanni, Chiesa di San Giovanni.



Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso

Processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata

partenza ore 16.30

Piazza San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via Eleonora d'Arborea, via San Lucifero, Chiesa di San Lucifero

Rientro della Madonna Addolorata: via San Lucifero, via Sant'Eusebio, via Lo Frasso, via Alghero, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, piazza San Domenico, via San Giacomo, piazza San Giacomo, Chiesa del Santissimo Crocifisso.



Arciconfraternita di Sant'Efisio

Processione del Cristo Morto

partenza ore 20.30 dalla Chiesa di Sant'Anna



15 aprile_Sabato Santo

Arciconfraternita della Solitudine

Su Scravamentu

Cattedrale, ore 10



Arciconfraternita Santissimo Crocifisso

Processione della Madonna Addolorata

partenza ore 16.30

Chiesa di San Lucifero, piazza San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via Eleonora d'Arborea, via San Lucifero, Chiesa di San Lucifero, via Sant'Eusebio, via Lo Frasso, via Alghero, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, piazza San Domenico, via San Giacomo, piazza San Giacomo, Chiesa del Santissimo Crocifisso.



Arciconfraternita della Solitudine

Processione di rientro con il Cristo e l'Addolorata

partenza ore 16.45

Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni, piazza Marghinotti, viale Regina Elena, piazza Costituzione, piazza Martiri, via Mazzini, via Spano, via De Candia, via Canelles, Duomo, via Martini, via La Marmora, via De Candia, via Spano, via Cima, via Manno, piazza Martiri, viale Regina Elena, via San Giovanni, vico II San Giovanni, via San Giovanni, vico XI San Giovanni, via Giardini, via San Giovanni, Chiesa di San Giovanni



16 aprile_Domenica di Pasqua

Arciconfraternita di Sant'Efisio

S'Incontru

ore 10.30 partenza con il Cristo Risorto dalla Cripta di Santa Restituta

ore 10.30 partenza con la Madonna dalla Chiesa di Sant'Anna



Arciconfraternita Santissimo Crocifisso

S'Incontru

partenza ore 11

Processione con Cristo Risorto: Piazza San Giacomo, via San Giacomo, vico I San Giacomo, via Piccioni, vico II San Giovanni, via San Giovanni, piazza Marghinotti, viale Regina Elena, Bastione Saint Remy.

Processione con la Madonna: via Sulis, piazza Costituzione, Bastione Saint Remy

Incontro sotto il Bastione di Saint Remy e rientro: piazza Costituzione, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, piazza San Giacomo, chiesa di San Giacomo.



Comitato di Santa Maria Chiara (Pirri)

Incontro di Pasqua

Partenza ore 10:45

Processione del Cristo Risorto: Chiesa di San Pietro Apostolo, piazza Chiesa, via Chiesa, via dei Doria, via Riva Villa Santa, via San Quintino, via Balilla, piazza Italia.

Processione della Madonna: Chiesa di San Pietro Apostolo, piazza Chiesa, via Chiesa, via dei Gherardeschi, via Curtatone, via del Risorgimento, piazza Italia.

Dopo il rito dell'Incontro in piazza Italia, si prosegue la processione congiunta: piazza Italia, via e piazza Chiesa, chiesa di San Pietro Apostolo.



17 aprile- Lunedì dell'Angelo

Arciconfraternita di Sant'Efisio

Processione votiva di Sant'Efisio in Cattedrale

Partenza ore 8:00 dalla Chiesa di Sant'Anna

Al rientro, nella piazzetta Sant'Efisio, la Benedizione dei buoi che traineranno il Cocchio del Santo durante la 361esima Festa di Sant'Efisio.



Comitato di Santa Maria Chiara

Traslazione del simulacro di Santa Maria Chiara in Monte Claro con la Solenne Traslazione del Simulacro dalla cappella verso la Chiesa di San Pietro Apostolo

Partenza ore 20:00

Cappella di Santa Maria Chiara a Monte Claro, via Cadello, via Santa Maria Chiara, via Legnano, via Riva Villa Santa, via Chiesa, piazza Chiesa, chiesa di San Pietro Apostolo.

18 aprile – Martedì di Pasqua

Solenne processione interparrochiale di Santa Maria Chiara

Partenza ore 10:00

Chiesa San Pietro Apostolo in Pirri, piazza Chiesa, via Chiesa, piazza Italia, via Enrico Toti (fino a rotatoria via Pirandello, via delle Ginestre), via Enrico Toti, via Santa Maria Goretti, via Argiolas, piazza Italia, chiesa di San Pietro Apostolo.



23 aprile – Domenica in Albis

Arciconfraternita di Sant'Efisio

“S’Inserru” Gesù si separa dalla Madonna nelle scalinate della Chiesa di Sant’Anna per fare ritorno presso la Chiesa di Sant’Efisio.

Ore 9:45

Comitato di Santa Maria Chiara

Processione dell'Ottava di Pasqua

Partenza ore 11.00

Processione con i simulacri del Cristo Risorto e di Santa Maria Chiara: chiesa di San Pietro Apostolo, piazza Chiesa, via Chiesa, piazza Italia, via Chiesa, piazza Chiesa, chiesa di San Pietro Apostolo.



24 Aprile

Arciconfraternita della Solitudine

“S’Inserru” Santa messa Riposizione dei Simulacri nelle rispettive Cappelle.

Ore 17:30