Primavera Sulcitana, al via la terza edizione. Le prime tappe

Il cuore del Sulcis Iglesiente è pronto a battere al ritmo di Primavera Sulcitana. Terzo anno per l'evento itinerante – all'insegna del gusto e delle culture locali – imbastito dall'associazione diretta da Alessia Littarru – nel bel mezzo della stagione che scivola verso il periodo estivo. Il 6 e 7 maggio ad Iglesias, il 13 e 14 maggio a Carbonia e il 20 e 21 maggio a Teulada: lo start di Primavera Sulcitana si avvicina sempre di più. E allora, ecco i principali eventi organizzati in sinergia con le amministrazioni comunali e le associazioni locali.

IGLESIAS, TRA GUSTO E MEDIOEVO – Buon cibo folklore e tradizioni del passato: nelle piazze del centro storico spazio a rievocazioni storiche, tra rappresentazioni legate ai combattimenti e antichi mestieri. C'è anche la cultura: nel weekend del 6 e 7 maggio possibile fare visitare le chiese – tutte aperte -, i siti minerari – porto Flavia su tutti – e l'archivio storico. "Due giorni fortemente attrattivi per la città, Primavera Sulcitana inaugura da noi e l'esordio sarà sicuramente positivo. Chi sceglie di raggiungerci", spiega Simone Franceschi, vicesindaco, "potrà scoprire o riscoprire la nostra storia e la nostra cultura, dando quindi un valore esperienziale all'evento".

CARBONIA, TRA ARCHEOLOGIA E MINIERE – Il secondo weekend di Primavera Sulcitana, il 13 e 14 maggio, nella città mineraria è tutto aperto: la grande Miniera, il nuraghe di Sirai e la necropoli di Cannas di Sotto sono pronte ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. Ancora: trekking garantito nella sera di sabato, sino al parco archeologico di Sirai, con tanto di cena del pastore e tende per chi vuole dormire sotto le stelle. Nelle piazze, gli stand enogastronomici "abbracciano" le associazioni locali pronte a far divertire i bambini. C'è anche un contest culinario, possibile vincere un corso con chef Francesco Zucca: sufficiente preparare una ricetta che sposi tradizione e innovazione. "Tappa allargata, Primavera Sulcitana più Monumenti Aperti, il turismo è sempre più il nostro punto di forza. Tantissimi eventi in appena 48 ore", osserva Mauro Manca, assessore comunale alle Attività produttive, "grazie all'impegno profuso da Primavera Sulcitana siamo pronti a regalare un biglietto di colore a sardi e vacanzieri, facendogli conoscere le nostre infinite bellezze".

TEULADA, DAL MARE ALLA MONTAGNA – Il terzo appuntamento di Primavera Sulcitana, lungo il terzo weekend di maggio, vede la tappa di Teulada. Il piatto è decisamente ricco: degustazioni di pane, ravioli, culurgiones frittus e seadas teuladesu sono tra gli infiniti "sapori" da provare sciamando tra le vie del centro. Sagre di carne e pesce, passeggiate a cavallo in campagna, trekking e visite guidate anche in barca completano il quadro. "Un giro attorno all'isola Rossa, una reale crociera in barca, pane e dolci tipici in tutti gli stand. Siamo pronti a coccolare tutti quelli che verranno nella nostra città", afferma Daniele Serra, primo cittadino teuladino. "Gli uffici turistici saranno aperti per distribuire informazioni e mappe. Tra i luoghi imperdibili ci sono il palazzo Baronale, la chiesetta campestre di Sant'Isidoro e i nuraghi dislocati in itinerari turistici appositi".