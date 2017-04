"I colori dopo il bianco". A Cagliari presentazione del nuovo libro di Nicola Lecca

Il 19 Aprile alle ore 19.00 nella sala plenaria del THotel, lo scrittore sardo Nicola Lecca presenterà il suo nuovo romanzo I colori dopo il bianco (Mondadori) in compagnia dell’attrice Clara Murtas.







Dopo il successo riscosso a Milano, Torino, Venezia e a Roma (dove il romanzo è stato presentato da Dacia Maraini) Nicola Lecca è felice di incontrare i lettori cagliaritani in una delle sue rarissime apparizioni pubbliche. “Sono un artigiano della parola, ho scritto a penna “I colori dopo il bianco” nei caffè di mezza Europa. Ho impiegato quattro anni: e non ho mai avuto fretta. A una parola che andasse bene ho sempre preferito quella giusta.”



Ristampato a pochissimi giorni dalla pubblicazione “I colori dopo il bianco” sta riscuotendo unanime consenso di pubblico e di critica. Nicola Lecca è uno degli autori sardi più premiati e più tradotti all’estero e nel 2007 ha ricevuto una targa d’argento dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

I suoi romanzi sono stati pubblicati in 15 paesi europei e in Brasile. Insieme a Giuseppe Dessì, Salvatore Mannuzzu e Grazia Deledda è l’autore sardo più presente nella Biblioteca del Premio Nobel a Stoccolma. A 24 anni è stato il più giovane finalista che si ricordi nella storia del Premio Strega e, tre anni più tardi, ha ricevuto il Premio Hemingway per la letteratura. Ha ricevuto, fra gli altri, anche il Premio Fenice Europa, il Premio Alziator, il Premio Rhegium Julii, il Premio dell’Accademia del Ceppo e la Navicella d’Argento insieme al presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga.

Nel corso della sua carriera, Nicola Lecca ha tenuto incontri e conferenze nelle capitali di mezza Europa, ha rappresentato l’Italia a bordo del Literaturexrpress e ha firmato articoli per prestigiosi quotidiani e periodici. Fra questi La Repubblica, L’Unità, Il Giornale, La Stampa, Grazia, Casaviva, La Cucina Italiana, Studi Cattolici, La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda.

Foto Andrea Francesco Berni