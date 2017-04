SanluriLegge: Scanzi, Rizzo, Agus e Mannu gli ospiti del festival al via il 7 maggio

Andrea Scanzi, Sergio Rizzo, Milena Agus e Cristian Mannu a maggio protagonisti della prima edizione di SanluriLegge. Il festival, organizzato dal Comune di Sanluri con l'associazione Lìberos, al via il 7 maggio per quattro domeniche.







CAGLIARI - Ogni domenica alle 19, per quattro settimane, un incontro con un autore. Al via il 7 maggio a Sanluri la prima edizione di SanluriLegge, in programma tra il Castello Giudicale e il Parco Culturale degli Scolopi. Il festival, organizzato dal Comune di Sanluri con l'associazione Lìberos, si inserisce nel Maggio dei Libri e si intreccia con la quinta edizione di Éntula. Protagonisti due giornalisti, Andrea Scanzi, col suo nuovo romanzo, e Sergio Rizzo, tornato in libreria con una nuova inchiesta sulla classe dirigente italiana. E ancora due scrittori sardi, Milena Agus, sotto i riflettori per l'uscita in questi giorni del film tratto dal suo successo Mal di pietre, che presenta il suo ultimo attesissimo romanzo, e Cristian Mannu, grande protagonista della scorsa edizione di Éntula.

Proprio il Premio Calvino Cristian Mannu apre il 7 maggio con la sua Maria di Ísili (Giunti). L’appuntamento è al Castello Giudicale, che può essere visitato grazie alla concomitanza con la manifestazione Monumenti Aperti. Ad intervistare l'autore sarà Francesca Casula.

Il giornalista del Corriere della Sera Sergio Rizzo il 14 maggio presenta La repubblica dei brocchi (Feltrinelli), intervistato dal giornalista Alberto Urgu. L'autore de "La casta", ha perso la pazienza - ma non il senso del ridicolo - e in questo libro lancia il suo atto d'accusa contro tutta la classe dirigente italiana.

Il 21 maggio tocca al giornalista Andrea Scanzi, che presenta il suo nuovo romanzo I migliori di noi (Rizzoli), accompagnato da Pier Franco Fadda.

Il 28 maggio la scena è tutta per Terre promesse (Nottetempo), l'ultimo romanzo di Milena Agus, che racconta le terre promesse di tre generazioni di una famiglia sarda: la madre che sogna il matrimonio della figlia con un ricco possidente, la figlia che sogna di essere amata, il nipote che si trasferisce in America inseguendo la musica. Sul palco con la scrittrice ci sarà la giornalista Manuela Arca.