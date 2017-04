"Back to the 40's" a Cagliari rassegna sul cinema degli anni Quaranta

Inaugura venerdì 21 aprile alle 18, presso la sala Maria Carta dell'Ersu a Cagliari, il cineforum dal titolo "Back to the 40's: il cinema degli anni Quaranta", realizzato dall'associazione culturale Artecrazia.







CAGLIARI - Gli anni '40 sono stati il decennio dei film, con il mondo in guerra i registi si sono serviti della propaganda e dell'intrattenimento d'evasione rivolto a tutti gli spettatori dell'epoca pre-televisiva. Nei diversi Paesi si svilupparono diverse tendenze: il neorealismo italiano, il genere noir, l'horror, il western e così via. L'opera più importante del decennio fu Quarto potere (1941) di Orson Welles, esemplare punto di riferimento per tutti i registi degli anni successivi.

Nei cinque appuntamenti nella sala Maria Carta della sede Ersu di via Trentino a Cagliari si illustreranno le tematiche più importanti del cinema degli anni 40'. La prima giornata sarà dedicata a un seminario nel quale Samuele Deiana, filmmaker e laureato in Cinema Televisione e Produzione Multimediale all'Università di Bologna, illustrerà la storia e le trasformazioni del cinema negli anni 40' e la creazione dei diversi generi cinematografici. A seguire la proiezione del film Quarto Potere di Orson Welles.

Nelle altre quattro date verranno proiettati altri film che hanno fatto la storia degli anni 40':

28 aprile ore 19:00 - Il mistero del falco (1941) di J. Huston

5 maggio ore 19:00 - I Walked with a Zombie (1943) di J. Tourner

8 maggio ore 21:00 - Alba fatale (1943) di W. A. Wellman

12 maggio ore 19:00 - Roma città aperta (1945) di Rossellini.

Tutti gli appuntamenti prevedono un piccolo dibattito alla fine delle proiezioni, dove ci sarà la possibilità di fare osservazioni, confrontarsi e scambiare pareri sui film e sul cinema dell'epoca. Ingresso gratuito.