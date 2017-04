Orto botanico, boom di visitatori a Pasqua. Aperto anche 25 aprile e 1° maggio

CAGLIARI - Dopo il successo registrato nei giorni di Pasqua e Pasquetta, in cui si è registrato un flusso ininterrotto di visitatori, l'Orto botanico dell'Università di Cagliari sarà aperto anche nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, con il consueto orario continuato dalle 9 alle 18.

Saranno visitabili, come di consueto, tutte le collezioni, gli spazi e le strutture museali per tutta l'estensione di circa 5 ettari: all'interno si trovano circa 2000 specie vegetali – 600 alberi (con esemplari monumentali appartenenti ai generi Ficus, Phytolacca, Dracena, Casuarina, Eucalyptus, Dasylirion, Nolina), 550 arbusti, 75 lianose, 800 specie coltivate in vaso e circa mille piante grasse distinte in diverse coltivazioni. Meritano di essere visitate anche la Grotta Gennari, la Vasca a trifoglio, la Cava romana e il Centro Conservazione Biodiversità; la Passeggiata sopraelevata, la Banca del Germoplasma della Sardegna ed il Museo Botanico.

L'Orto botanico dell'Università di Cagliari (che ha recuperato l'antico nome di "Hortus Botanicus Karalitanus") ormai da mesi osserva l'apertura continuata e prolungata, anche nei giorni festivi e nei week end, grazie alle nuove sinergie attivate dalla nuova gestione del polmone verde dell'Ateneo e alla convenzione recentemente siglata con il Comune di Cagliari. L'unico giorno di chiusura resta il lunedì, per consentire ai giardinieri dell'Orto la risistemazione degli spazi e la ripulitura dei viali di accesso e interni. Il primo maggio, nonostante sia un lunedì, l'Orto resterà aperto tutto il giorno.

In vigore da tempo una serie di agevolazioni tariffarie, con sconti e riduzioni per varie categorie di visitatori, tra cui gli abbonamenti per famiglie: gli studenti dell'Università di Cagliari, per esempio, hanno ingresso gratuito durante tutto l'anno.

Leggi anche: Musei civici di Cagliari, 25 aprile e 1° maggio apertura straordinaria