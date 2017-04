A Palazzo Siotto si esibisce la pianista Sophie Hutchings

Lunedì 24 aprile alle 20.30 a Palazzo Siotto, in via dei Genovesi 114 a Cagliari, secondo appuntamento con la prima edizione di “5 x 88”, rassegna musicale per pianoforte solo che vede affermati protagonisti del panorama nazionale e internazionale proporre il meglio dei loro lavori più recenti.

Ad esibirsi sarà la giovane pianista australiana Sophie Hutchings, che proporrà brani dal suo ultimo album intitolato "Yonder". Talentuosa e affascinante, la Hutchings è in Sardegna, a Sassari e a Cagliari, per due tappe del suo tour europeo, che la porterà a esibirsi anche a Stoccolma, Berlino, Londra, Praga e Lisbona. La rassegna "5 x 88" si inserisce tra le attività per il ventennale della Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto", organizzatrice dell'evento.



Il successivo appuntamento con “5 x 88” vedrà l’esibizione a Palazzo Siotto del pianista e compositore cagliaritano Stefano Guzzetti, che suonerà venerdì 12 maggio alle 20.30. Guzzetti proporrà brani dal suo nuovo lavoro Alone (night music for piano solo).

Venerdì 26 maggio alle 20.30 sarà la volta nella Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto di Giuseppe Maggiolo Novella, che proporrà le sonorità avvolgenti di Seascape – Il senso del mare.

L’appuntamento conclusivo di “5 x 88” è fissato per venerdì 9 giugno alle 20.30, protagonista il poliedrico strumentista e docente di musica Max Repetti col suo Pictures of life, un affresco in musica i cui colori fanno rima con speranza, disperazione, silenzi, esperienze.