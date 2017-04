Echi Lontani, feste musicali per Sant'Efisio

Dal 29 aprile all'1 maggio a Cagliari ritornano le "Feste musicali per Sant'Efisio". Le iniziative del Festival Echi lontani per celebrare il Martire guerriero.







CAGLIARI - Sant'Efisio in compagnia del Festival Echi lontani. In occasione della festa dedicata al Martire guerriero, sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio la rassegna dedicata alla musica antica suonata nei più suggestivi luoghi storici di Cagliari propone la XXI edizione delle "Feste musicali per Sant'Efisio".

Si comincia sabato 29 alle 20 nella Chiesa monumentale di Santa Chiara dove, in occasione del 250esimo anniversario della morte di Georg Philipp Telemann, Echi lontani gli renderà omaggio con la proiezione del film di Ermanno Olmi "Lunga vita alla signora", vincitore del Leone d'argento alla 44esima Mostra internazionale del cinema di Venezia del 1987. La pellicola racconta la vicenda di un sedicenne alla prese con le ipocrisie e le meschinerie del mondo degli adulti, ed è accompagnata dalla "Tafelmusik" di Telemann, la musica da tavola che tra il XVI e il XVII secolo era d'uso suonare durante i banchetti.

Sempre nella Chiesa di Santa Chiara il giorno dopo (domenica 30) alle 20 gli omaggi a Telemann proseguono con l'esecuzione delle sue "Fantasie per violino solo". Protagonista sarà Gabriele Toscani col suo violino barocco.

Omaggio al compositore e clavicembalista tedesco Johann Jakob Froberger lunedì 1° maggio quando, alle 18 nella chiesa del Santo Sepolcro, Joachim Schrott eseguirà un concerto d'organo dal titolo "Viaggio musicale intorno a J.J. Froberger". La serata proporrà oltre alle musiche di Froberger anche quelle di Girolamo Frescobaldi, Matthias Weckmann e Louis Couperin.

Nella foto Gabriele Toscani