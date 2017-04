Luigi Lai (e le launeddas) salgono in cattedra al Conservatorio di Cagliari

"Storico" via libera al corso musicale per imparare uno degli strumenti-simbolo della Sardegna. È il primo caso in tutta Italia. "Occasione irripetibile per la cultura di un popolo".







CAGLIARI - Le launeddas entrano tra le materie di studio del Conservatorio di Cagliari che, primo in Italia, apre un percorso accademico dedicato a questo antichissimo strumento. Dal 26 aprile scorso sono aperte le iscrizioni al corso propedeutico di launeddas, e dal prossimo anno accademico (ma anche da prima, tutto dipende dal numero di iscritti) l'intento è attivare un corso triennale in Musiche tradizionali, indirizzo launeddas. A guidare le classi il maestro Luigi Lai, erede della tradizione di launeddas del Sarrabus e considerato il miglior suonatore di questo strumento in Sardegna ancora in attività. L'importante traguardo è frutto di anni di sforzi e di confronti con il Miur, il ministero dell'istruzione, che dà il suo lasciapassare all'istituzione di un insegnamento che affonda le proprie radici nella storia.

Attraverso le lezioni impartite nel corso propedeutico, gli studenti (compresi quelli dei corsi pre-accademici) possono acquisire le conoscenze e gli strumenti base per avvicinarsi al suono delle launeddas. Quelle del corso triennale permetteranno, invece, di affinare le proprie competenze e di avere così un bagaglio capace di farsi custodi di uno strumento dalle origini antichissime. "Il nuovo corso viene proposto dal Conservatorio con l'obiettivo di dare a una tradizione millenaria una dignità artistico-culturale, non più relegata a una ristretta cerchia di cultori e appassionati - afferma la direttrice del Conservatorio, Elisabetta Porrà- Solo in sede accademica, infatti, si può cominciare a ridare autorità a questo strumento, che già da tempo ha varcato i confini dell'Isola".

"Lo sforzo di attivare il corso di launeddas nel nostro Conservatorio ci è costato due anni di duro lavoro e si è potuto concretizzare grazie alla fattiva collaborazione di tutto il nostro corpo docente, di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche - spiega il presidente dell'istituzione musicale, Gianluca Floris- Un'occasione storica per la cultura sarda della quale sono particolarmente orgoglioso". Grande soddisfazione per il risultato raggiunto viene espressa anche da Luigi Lai: "È da quando avevo 28 anni che aspettavo questo momento. Le launeddas sono uno strumento di non facile apprendimento: per questo è importante studiare, e studiare tanto. C'era bisogno di un percorso di studio come quello proposto dal Conservatorio".

FOTO: "Maestro Luigi Lai", documentario di Carlo D'Alessandro e Barnaby Brown