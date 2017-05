Cagliari-Miami, gemellaggio tra studenti della Metropolitan International School e dell'Alfieri

“Con questo gemellaggio, i nostri studenti avranno la possibilità di avvicinarsi ad un'altra realtà e, oltre ad arricchirsi, potranno portare in giro per il mondo il segno della nostra Isola”. Ha detto l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Yuri Marcialis durante una conferenza stampa. All'incontro ha preso parte anche Luigi Puddu, insegnante dell'Alfieri e promotore dell'iniziativa, oltre al presidente dell'Associazione “Imago Mundi”, Fabrizio Frongia. La presenza di Frongia, è servita a spiegare come gli ospiti provenienti dalla Florida, potranno essere parte integrante di “Monumenti Aperti”. I ragazzi, infatti, saranno impegnati nelle attività di guida turistica e di reporter. La partecipazione all'evento dilata così la portata del gemellaggio, che da un ambito strettamente didattico passa a quello più ampio dello scambio e della promozione culturale. Il percorso sarà completato nel marzo 2018, quando gli alunni dell'Alfieri saranno ospitati a Miami.