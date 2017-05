Cagliari festeggia i suoi centenari: Anna Paolone Zedda, una passione per la musica lunga 100 anni

"Per me è stato un onore visitarla e portarle gli auguri della città - ha detto Frau - Anna Paolone Zedda è una grande pianista. Si è dedicata alla musica sin da giovanissima, ed è stata impegnata nell'attività concertistica dell'Istituzione dei Concerti di Cagliari sin dai tempi in cui ancora si preparava per il diploma".

A ventidue anni ottenne la cattedra di pianoforte al Conservatorio di Cagliari e lì ha insegnato per 43 anni. Nel 1949 si è diplomata in Composizione e Direzione d'Orchestra, e anche in questo ambito ha ottenuto importantissimi riconoscimenti in Italia e all'estero. "Sotto la sua guida si sono formati alcuni dei più importanti pianisti e compositori della scena musicale sarda - ha proseguito Frau - e tanti degli attuali docenti del conservatorio di Musica. Vorrei anche da questa sede farle giungere la nostra ammirazione e riconoscenza per la bellezza che ha saputo regalarci e ancora una volta porgerle i nostri migliori auguri di buon compleanno".