"I peggiori". Al cinema gratis con Sardegna Oggi

Sardegna Oggi ti porta al cinema, gratis. Prosegue la serie di anteprime gratuite grazie al nostro giornale. Lunedì 8 maggio al cinema The Space di Quartucciu è in programma l'anteprima del film "I peggiori". Per i nostri lettori a disposizione 25 inviti validi per 2 persone (tot. 50 posti). Ecco il link per ottenere i biglietti gratis.

La trama. Due fratelli squattrinati e senza prospettive (Vincenzo Alfieri e Lino Guanciale), nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore (Sara Tancredi), si inventano un'insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità dei vari "furbetti del quartierino" che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili "eroi a pagamento".