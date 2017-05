Da Cristicchi a Sergio Rizzo, gli appuntamenti del festival Éntula

CAGLIARI - Undici presentazioni in sei giorni, ospiti Simone Cristicchi, Sergio Rizzo, Paolo Di Paolo e Antonio Floridia per una settimana ricca di appuntamenti in tutta la Sardegna. Entra così nel vivo la quinta edizione di Éntula, il festival letterario diffuso organizzato dall'associazione Lìberos, che da martedì 9 a domenica 14 maggio fa tappa a Cagliari, Sassari, Oristano, Porto Torres, Iglesias, Neoneli, Sanluri, Fordongianus e Codrongianos.



Si comincia martedì 9 maggio dalla Libreria Ubik di Cagliari con Paolo Di Paolo e il suo Tempo senza scelte (Einaudi), un saggio breve ma densissimo che non ha paura di mescolare l’alto e il basso, mettendo a confronto scrittori, intellettuali e personaggi d’invenzione. Una riflessione sulla contemporaneità, in un'epoca come la nostra in cui non ci sono scelte, ma soltanto opzioni. Affiancato dalla ricercatrice in Storia Contemporanea Eva Garau, lo scrittore e giornalista presenta il suo libro alle 18.30 nello spazio di via Alghero.



Da giovedì 11 a sabato 13 maggio sarà Simone Cristicchi a portare in Sardegna Il secondo figlio di Dio (Mondadori 2016). Dopo aver narrato la fantasia dei matti e la tragedia dei soldati italiani in Russia, il cantautore romano riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente e racconta l'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano che all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò il movimento religioso giurisdavidico. Giovedì 11 maggio doppia presentazione: alle 18 nel Cortile di Palazzo Ducale, a Sassari e alle 21 alla Libreria Koinè, di Porto Torres. Venerdì 12 maggio alle 19 tappa al Teatro Electra di Iglesias; sabato 13 maggio l'ultimo appuntamento aNeoneli, in Piazza Barigadu, alle 18.30.



Il giornalista del Corriere della Sera Sergio Rizzo sarà impegnato in un tour letterario in quattro tappe – da venerdì 12 a domenica 14 maggio - per presentare La repubblica dei brocchi (Feltrinelli), un feroce atto d'accusa nei confronti della classe dirigente italiana pubblica e privata.Venerdì 12 maggio in programma due appuntamenti: alle 12 al Liceo De Castro di Oristano con Sabrina Sanna e alle 19 nell'Aula consiliare diFordongianus con Francesco Muscau. Sabato 13 maggio si comincia alle 18.30 nella Basilica di Saccargia a Codrongianos, con Piergiorgio Pinna. Nell'ultima tappa del tour letterario, domenica 14 maggio, Éntula si intreccia con la prima edizione di SanluriLegge. La presentazione è in programma alle 19 nel Parco Culturale Scolopi di Sanluri, con Alberto Urgu



Due gli appuntamenti con Antonio Floridia, direttore dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana protagonista di Éntula venerdì 12 e sabato 13 maggio a Cagliari e Sassari con il saggio Un'idea deliberativa della democrazia, (Il Mulino, 2017), in cui propone una ricostruzione delle origini e dello sviluppo dell'idea di democrazia deliberativa. Nel capoluogo l'appuntamento è alla Libreria Ubik, alle 18.30 con Stefano Sotgiu, Gianmario Demuro e Benedetta Iannelli. Sabato 13 maggio, alla stessa ora, presentazione all'Ultimo Spettacolo di Sassari con Stefano Sotgiu, Marco Calaresu e Maria Francesca Fantato.

Nella foto Simone Cristicchi